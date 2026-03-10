Дефекты в российских новостройках достигли рекордных показателей

В России очень высока доля новостроек, которые сдаются с дефектами. Об этом, ссылаясь на исследования центра «Аналитика. Бизнес. Право», сообщает газета «Известия».

Так, в 2022 году она составляла 90%, в 2023-м увеличилась до 95%, в 2024-м уменьшилась до 90%, в прошлом году достигла 93%.

По мнению авторов исследования, в 2026–2028 годах этот уровень закрепится на 95% с последующей умеренной коррекцией до 94% в 2029–2030 годах. Эти показатели демонстрируют отсутствие устойчивого улучшения качества сдаваемого жилья и высокую вероятность того, что дефекты не являются исключением, а носят массовый, повторяющийся характер.

Эксперты считают причиной такой ситуации длительный мораторий на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков за подобные нарушения. Они формируют для застройщиков демотивирующую среду и снижают у них стимулы оперативно устранять недостатки до сдачи домов.

Авторы исследования опасаются, что передача жилья с дефектами превратится в рыночную норму, что неминуемо увеличит расходы покупателей и подорвет у них доверие к первичному рынку недвижимости.

26 февраля президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения об усилении контроля за соблюдением застройщиками ввода жилья по договорам долевого участия.