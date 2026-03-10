Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

В марте 2026 года стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга оценили в 3,56 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет о студии площадью 19,8 квадратных метра в Пушкинском районе, в Шушарах. Сдать дом, где она продается, планируют в следующем году. Специалисты уточнили, что отделка лота не предусмотрена.

Что касается наиболее бюджетной квартиры Петербурга с отделкой, ее стоимость на данный момент составляет 3,66 миллиона рублей. Она находится в микрорайоне Полюстрово Красногвардейского района. За указанную сумму собственнику достанется студия метражом 20,4 «квадрата» на 23-м этаже строящегося дома со сроком ввода в 2026 году. Отмечается, что в объекте будет выполнена чистовая отделка.

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира-студия в Москве на «первичке» в феврале 2026-го продавалась за 4,3 миллиона рублей.