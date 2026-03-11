"Сберстрахование": 53% зумеров ожидают помощи родителей при покупке жилья

Каждый второй представитель поколения зумеров (53,2%) в России рассчитывает на финансовую поддержку родителей при приобретении первого жилья, тогда как только каждый четвертый (27,3%) полагается на собственные силы. Об этом свидетельствуют данные исследования "Сберстрахования жизни" (ТАСС ознакомился с документом).

"При этом каждый второй (53,2%) рассчитывает на финансовую поддержку родителей, а каждый четвертый (27,3%) полагается на собственные силы и применяет различные финансовые стратегии, чтобы быстрее накопить нужную сумму", - говорится в исследовании.

Согласно данным документа, 44% зумеров в возрасте от 18 до 30 лет мечтают о собственном жилье. Большинство из них (74,9%) планируют приобретать недвижимость с использованием ипотечного кредитования.

На покупку жилья молодые люди рассчитывают потратить в среднем 5,1 млн рублей (с учетом средств, полученных в случае перепродажи имеющегося жилья), а предпочитаемая площадь - 70,6 кв. м.

Абсолютное большинство зумеров (77,9%) рассматривают покупку жилья для личного проживания и создания семьи. Основными критериями при выборе для молодых людей являются локация (38,1%) и инфраструктура района (29,9%).

