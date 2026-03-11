Россиянам назвали способ получить бесплатное жилье

Самыми перспективными работами для получения жилья оказались специализации в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и химической промышленности. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Автономной некоммерческой организации «Региональный институт территориального и отраслевого развития» Борис Селецкий.

Он напомнил, что в России существуют две категории предоставления сотрудникам жилья — социальный наем и предоставление в безвозмездное пользование на период работы. Социальный наем в настоящее время доступен для сотрудников органов внутренних дел и уволенных со службы в учреждениях и органах.

Предоставление жилья в безвозмездное пользование может быть в разных условиях. Муниципалитет или орган власти может иметь жилищный фонд для организации проживания сотрудников. Крупные предприятия, вузы и больницы имеют свои общежития, а организации без собственного жилищного фонда могут арендовать жилье для ценных сотрудников в случае их переезда из другого города.

Лучше всего система предоставления жилья работает в сырьевом секторе, в ОПК и машиностроении, уверен Селецкий. Крупные корпорации имеют долгосрочные программы арендного жилья и корпоративных общежитий. Хуже всего дела обстоят в бюджетной сфере и малом бизнесе.

Специалист считает, что самые эффективные меры поддержки в настоящее время — это льготная аренда с правом выкупа и субсидирование ставок по ипотеке для ключевых специалистов. Также существует социальный наем с ремонтом, когда предприятие дает «подъемные» на обустройство.

В ситуации с бесплатным жильем есть и подводные камни — в основном это земля и документы.

«Часто выделенные участки не имеют инфраструктуры, а обещанное жилье оказывается в чистом поле», — сообщил Селецкий.

Вторая трудность — «корпоративное рабство», когда отработка привязана к месту работы.

