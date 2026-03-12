Госдума приняла закон о запрете изымать у многодетных земельные участки

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий изъятие земельных участков и автомобилей у многодетных семей за долги.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный в думской электронной базе.

Теперь, согласно новым поправкам, многодетные семьи, получившие земельные участки бесплатно, смогут сохранить их, даже если окажутся должниками.

Кроме того, запрещается изымать автомобили у семей с тремя и более детьми, если автомобиль является единственным средством передвижения.

Помимо этого, в список не подлежащего изъятию имущества входят также единственное жильё (за исключением ипотеки), земельные участки (кроме приобретённых в ипотеку), хозяйственные строения и некоторые виды имущества, такие как автомобили, необходимые инвалидам для передвижения, госнаграды и предметы домашнего обихода.

Ранее депутат Госдумы и федеральный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталия Полуянова рассказала в беседе с RT о мерах поддержки молодых и многодетных родителей.

Также в Общественной палате предложили ввести универсальное пособие для многодетных семей.