Россиян научили законно сдавать в аренду ипотечные квартиры

При желании сдать в аренду купленную в ипотеку квартиру необходимо получить разрешение банка. О том, как это сделать, россиянам рассказала риелтор Юлия Юсова в беседе с Пятым каналом.

По словам эксперта, в первую очередь нужно внимательно изучить договор. Чаще всего в документе указано, что для сдачи жилья, приобретенного с помощью кредита, требуется одобрение банка. В таком случае необходимо написать заявление.

«Мы идем в банк, пишем заявление на то, что мы хотим сдавать квартиру в аренду. Получаем согласие, возможно, банк пересмотрит как-то условия», — рассказала Юсова.

Она предупредила, что в противном случае банк может потребовать досрочного возврата всей суммы, повысить ставку или применить штрафные санкции, если узнает, что заемщик сдавал квартиру без разрешения. Риелтор отметила, что в большинстве случаев банки дают согласие на сдачу.

