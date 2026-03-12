Эксперт объяснил, стоит ли подавать заявку на ипотеку в несколько банков

Отправлять запросы на оформление ипотеки сразу в несколько банков — эффективный метод подбора выгодных условий. Такое мнение высказал управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Такой метод увеличивает шансы на одобрение кредита и помогает сравнивать предложения различных банков, выбирая лучшие условия. Однако важно соблюдать мера предосторожности: слишком частые отказы могут отрицательно отразиться на кредитной истории клиента.

Для упрощения процедуры Богоутдинов посоветовал воспользоваться специализированными цифровыми платформами-агрегаторами. Через них удобно подавать одновременные заявки и получать быстрые предварительные решения от множества банков.

Также эксперт отметил роль застройщиков, которые нередко оказывают помощь своим покупателям, передавая пакет документов сразу в несколько банковских структур, облегчая процесс оформления займа, сообщает РИАМО.

Семьи, использующие материнский капитал для приобретения жилья или погашения ипотеки, обязаны выделить доли каждому члену семьи. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.