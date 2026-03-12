"Единая Россия" сделает порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным

Порядка 7 тыс. км коммунальных сетей заменено по программе модернизации коммунальной инфраструктуры "Единой России". Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на втором окружном отчетно-программном форуме "Есть результат!". Также было завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ. При этом он подчеркнул, что запланирована еще большая работа. "В их числе — тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди справедливо задают вопросы о том, как они формируются. Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей. Поэтому модернизация ЖКХ, влекущая снижение аварий и инцидентов на сетях, повышение качества услуг, должна стать одним из ключевых направлений новой народной программы", - подчеркнул он. Также, по его данным, расселено около 16 млн кв. м аварийного жилья. Он уточнил, что в новые квартиры въехали свыше 920 тыс. человек. "Особо подчеркну — это был не переезд из плохих домов в менее плохие. Люди получили современное и комфортное жилье", - заверил Якушев. Кроме того, программа семейной ипотеки была расширена. По его словам, в регионах с дефицитом новостроек теперь доступна льготная ипотека на покупку вторичного жилья. Поддержку по субсидированию ипотечных ставок получили более 3 млн граждан. "Это вклад партии не только в решение жилищного вопроса. Ведь собственный дом — ключевое условие для создания семьи и рождения детей", - отметил Якушев. Он напомнил, что в 2024 году закреплен законодательный стандарт для новых кварталов по программе комплексного развития территорий. По его словам, их проектирование и строительство обязательно сопровождается социальной инфраструктурой. Помимо этого, в рамках партпроекта "Безопасные дороги" с 2019 по 2025 год построили и провели ремонт более 150 тыс. км дорог.