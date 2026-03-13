Названы города-миллионники с самой дорогой ипотекой за «однушку»

Средний ежемесячный платеж по рыночной ипотеке за однокомнатную квартиру в российских мегаполисах в марте 2026 года достиг 110 тыс. рублей. Однако в 12 из 16 крупнейших городов эта сумма оказывается ниже ста тысяч, выяснили аналитики «РБК Недвижимости».

Высокое среднее значение объясняется стоимостью жилья в городах с самым дорогим первичным рынком. Безусловным лидером по размеру выплат остается Москва. При средней стоимости однокомнатной квартиры в новостройке в 21,5 млн рублей ежемесячный ипотечный платеж здесь составляет почти 292 тыс. рублей.

На втором месте — Казань, где «однушка» стоит в среднем 12 млн рублей, а платеж достигает 163 тыс. рублей в месяц. Третью строчку занимает Санкт-Петербург с показателем 144 тыс. рублей при цене квартиры в 10,6 млн рублей. Примечательно, что в Северной столице самые маленькие однокомнатные квартиры среди рассматриваемых городов — их средняя площадь составляет всего 32,2 кв. м.

Выше среднего по миллионникам платеж также зафиксирован в Нижнем Новгороде. Там при стоимости квартиры 8,7 млн рублей ежемесячный взнос по кредиту составит 118 тыс. рублей.