Назван способ забрать ипотечную квартиру при разводе

При разводе один из супругов может полностью забрать себе ипотечную квартиру, если выплатит второй стороне компенсацию. Об этом рассказала юрист Фатима Карабашева в беседе с «Известиями».

По закону купленная в браке с помощью ипотеки квартира считается совместно нажитым имуществом и подлежит разделу. Это правило не работает, если имущество было приобретено одним из супругов до регистрации союза. Суд может признать объект личной собственностью и в том случае, если значительная часть средств на покупку или погашение кредита была личного происхождения.

«Если один из супругов сможет документально подтвердить, что часть средств на первоначальный взнос или погашение ипотеки была получена в качестве подарка от родителей или из других личных источников, суд может учесть это при разделе имущества», — объяснила Карабашева.

В остальных случаях при желании оставить квартиру себе один из супругов должен компенсировать долю второго. Для оценки имущества берут рыночную стоимость объекта на момент раздела, вычитают из нее остаток по ипотеке, а затем делят оставшуюся сумму пополам.

