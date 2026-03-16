В Госдуме заявили, что «человейники» не позволяют строить семьи

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что «человейники» не позволяют строить семьи. Об этом она сказала в интервью «Суверенной экономике».

Парламентарий отметила, что если семьи с одним ребенком еще могут позволить себе жить у родителей или снимать квартиру, то рождение второго и последующих детей упирается в наличие собственного жилья. Такую тенденцию подтверждает разница коэффициентов рождаемости: по словам Останиной, в городе он равен 1,2, а в деревне — 1,6.

По мнению Останиной, России следует обратиться к опыту Белоруссии в этом вопросе. Белорусские власти стимулируют кредитование строительства индивидуального жилья, а также вводят ограничения по льготам на недвижимость в крупных городах.

В публикации также отмечается, что в РФ собираются пересмотреть параметры выдачи семейной ипотеки. На повестке властей стоит введение дифференциальной ставки в зависимости от количества детей. Кроме того, появилась информация о повышении лимитов для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Минфин эту информацию не опроверг, заявив, что по поручению президента РФ прорабатывается вопрос «адресности» программы.