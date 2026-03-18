Последствия введения закона о банкротстве ипотечников оценили

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, оставляющий за банкротом 10 процентов от выручки за продажу единственной квартиры, взятой в ипотеку. Как на введение закона отреагирует рынок, «Известиям» рассказал президент Национальной палаты недвижимости, гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский.

Ожидаемый эффект от нового закона риелтор называет «двойственным». В теории закон может стимулировать рост сделок: у банков появится более понятный механизм возврата средств, а квартиры будут быстрее выставляться на торги. Однако если проблемных ипотек станет больше, это может лишь создать лишнее давление на цены, поскольку объекты с торгов, как правило, продаются со скидкой. Аналогичные квартиры на рынке могут также подешеветь, ориентируясь на более популярные лоты, сроки продажи при этом увеличатся, считает Щегельский.

Для покупателей нововведенный закон обещает большое число выгодных объектов на рынке, однако необходимо помнить, что такие сделки остаются юридически сложными и рискованными. В целом закон, по словам эксперта, повысит ликвидность проблемных активов, но не послужит стимулом для рынка. Скорее новая мера станет инструментом адаптации к возможным рискам рынка, заключил Щегельский.

Ранее стало известно, сколько необходимо зарабатывать, что купить в ипотеку «однушку» в Москве. Минимальный уровень дохода заемщика должен составлять 575 тысяч рублей в месяц.