Квартиры до 10 млн рублей практически исчезли из московских новостроек

Доля квартир в новостройках Москвы стоимостью до 10 миллионов рублей за год сократилась с 22% до 3%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков, с которыми ознакомился Telegram-канал Baza.

Половина всех предложений на рынке сегодня оценивается дороже 20 миллионов рублей. За год средняя стоимость квадратного метра в столичном регионе выросла на 20%. Как выяснили эксперты, причин несколько. Главная — резкое сокращение предложения.

Число новостроек массового сегмента в «старой» Москве уменьшилось на 54% — до 9,5 тысячи лотов, подсчитали в компании «Метриум». Рынок покидают самые доступные варианты: доля студий снизилась до 15,6%, однокомнатных квартир — до 35,4%. При этом увеличилась доля двух- и трехкомнатных лотов.

Параллельно растет себестоимость строительства: дорожают земля, материалы и рабочая сила. Застройщики вынуждены брать кредиты, а при высокой ключевой ставке проекты становятся менее прибыльными, пояснил риелтор Алексей Титов.

Дополнительным фактором стал ажиотажный спрос на семейную ипотеку. Покупатели торопились оформить льготный кредит до изменения правил, отметила риелтор Наталья Мирошниченко. С 1 февраля у семьи осталось только одно общее право на льготную ипотеку. В результате спрос сохраняется, а предложение сокращается, что неизбежно подтолкнет девелоперов к дальнейшему повышению цен, резюмируют эксперты.