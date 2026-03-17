В России незамужние женщины чаще неженатых мужчин покупают квартиры

Каждая третья покупательница жилья в прошлом году не состояла в браке, при этом доля холостых мужчин среди покупателей гораздо ниже - всего 12%. Такие расчеты привели в группе "Самолет".

Там подсчитали, что в среднем мужчин и женщин среди покупателей квартир в новостройках поровну. Но, когда речь заходит о семейном статусе, выясняется, что одинокие женщины куда охотнее стремятся обзавестись жильем. Мужчины же чаще приходят в офисы продаж новостроек после того, как обзаведутся семьей.

"Покупательницы жилья ответственнее подходят к выбору: для них особое значение имеет репутация застройщика (ее выделяют 43% женщин) и района (23%), что отражает потребность в социальной защищенности и качестве окружения, - сказано в исследовании. - Мужчины чаще учитывают расположение объекта (36%) и парковку (24%), а также наличие социнфраструктуры (40%)".

Интересно, что, хоть одиноких мужчин и меньше среди покупателей, зарплаты у них, как правило, выше.