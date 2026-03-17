В России незамужние женщины чаще неженатых мужчин покупают квартиры
Каждая третья покупательница жилья в прошлом году не состояла в браке, при этом доля холостых мужчин среди покупателей гораздо ниже - всего 12%. Такие расчеты привели в группе "Самолет".
Там подсчитали, что в среднем мужчин и женщин среди покупателей квартир в новостройках поровну. Но, когда речь заходит о семейном статусе, выясняется, что одинокие женщины куда охотнее стремятся обзавестись жильем. Мужчины же чаще приходят в офисы продаж новостроек после того, как обзаведутся семьей.
"Покупательницы жилья ответственнее подходят к выбору: для них особое значение имеет репутация застройщика (ее выделяют 43% женщин) и района (23%), что отражает потребность в социальной защищенности и качестве окружения, - сказано в исследовании. - Мужчины чаще учитывают расположение объекта (36%) и парковку (24%), а также наличие социнфраструктуры (40%)".
Интересно, что, хоть одиноких мужчин и меньше среди покупателей, зарплаты у них, как правило, выше.
"При приобретении недвижимости ядро мужской аудитории (31%) сосредоточено в доходной категории 150-200 тысяч рублей, в то время как у женщин более равномерное и широкое распределение в диапазоне от 70 до 200 тысяч рублей. В то же время для всех ипотека является наиболее распространенным инструментом покупки квартиры", - отмечают в компании.