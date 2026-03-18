В 2026 году квартиры в России обмельчали — в январе-феврале этого года средняя площадь жилья в новостройках уменьшилась на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным ЦИАН, средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке достигла 44,5 квадратного метра. При этом сокращение размеров ускорилось — за весь 2025 год оно составило 2 процента, до 46,2 квадратного метра.

Уменьшение площади купленных квартир эксперты связывают со снижением покупательной способности населения — так россияне стремятся оптимизировать бюджеты. Кроме того, малоформатное жилье часто приобретают инвесторы, которые потом планируют сдавать его в аренду или отремонтировать и перепродать дороже.

Застройщикам тоже выгодно увеличивать долю небольших квартир в проектах — так проще удержать стоимость бюджета предложения и сохранить темпы реализации. В компании «Метриум» ожидают, что в ближайшее время тренд на сокращение средней площади проданных квартир сохранится.

Сильнее всего, по данным ЦИАН, за 2025 год квартиры обмельчали в Омске и Самаре — на 9,1 процента, до 50 «квадратов». Среди лидеров также оказались Казань (минус 8,3 процента, до 44 «квадратов») и Нижний Новгород (минус 7,8 процента, до 47 «квадратов»).

В Москве наблюдается обратная тенденция. По данным Dataflat.ru, в январе-феврале 2026 года средняя площадь квартир в столице достигла 53,2 квадратного метра, прибавив 2 процента за год. Это связано с запретом на строительство студий площадью менее 28 квадратных метров, пояснили эксперты.

Ранее стало известно, что в новостройках Москвы практически исчезли квартиры дешевле 10 миллионов рублей.