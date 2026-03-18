Средний размер ипотеки в России рухнул до минимума за год

В минувшем месяце российские граждане оформляли ипотечные кредиты в среднем на 3,9 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро». Это минимальный показатель с января прошлого года, когда средний чек составлял 3,8 миллиона рублей.

Падение средней суммы кредита произошло на фоне изменения правил семейной ипотеки. С 1 февраля вступил в силу запрет на оформление двух льготных кредитов на одну семью. В преддверии нововведений в январе наблюдался ажиотажный спрос — объем выданной семейной ипотеки достиг 424,9 миллиарда рублей. В феврале он рухнул на 40%, до 256,7 миллиарда.

Общее сокращение спроса потянуло вниз и средний чек: за месяц он уменьшился на миллион рублей, или на 20%. Количество выданных кредитов при этом снизилось на четверть — до 66 тысяч.

В «Скоринг бюро» считают, что рынок в ближайшее время стабилизируется. Как отметили в компании, «рынок придет к равновесию, и сильные колебания как в объемах выдаваемых кредитов, так и в их среднем размере прекратятся».

Ранее директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин заявил, что значительная часть заемщиков, оформивших ипотеку в конце 2024 года и начале 2025-го, изначально рассматривала кредит как временное решение на период высоких ставок. Многие из них стараются как можно быстрее снизить долговую нагрузку.