Названы дачи, которые россияне покупают чаще всего в 2026 году

За последний год цена загородной недвижимости продемонстрировала рост. Он оценивается в 13-35%. Издание aif.ru разбиралось, какие дачи в настоящее время ликвидны больше всего в Подмосковье.

По словам доктора экономических наук, заведующей кафедрой экономики и управления в строительстве ГУУ Ольги Астафьевой, самое большое повышение цены «квадрата» зафиксировано у северо-западного направления.

Далее идут западное, северное и восточное направления, подчеркнула собеседница. Больше всего популярны дачи, которые были возведены в 2019 и 2020 годах. Среди их преимуществ — удобная планировка.

Вместе с тем, по словам специалистов, для постоянного проживания они не подходят, так как их использование обходится слишком дорого. Однако даже в таких условиях спрос на такие дачи растет выше среднего по рынку в силу того, что «обычно такие дачи строились из кирпича или бревна, обладающих хорошей теплоизоляцией и энергоэффективностью».