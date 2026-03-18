Юрист объяснил, когда можно выписать человека из квартиры без его согласия

Принудительно выписать человека из квартиры без его согласия можно только на основании вступившего в силу решения суда, рассказал в беседе с RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«В юридическом смысле «выписать из квартиры» означает снять гражданина с регистрационного учёта по месту жительства... Просто прийти в МВД с заявлением и «вычеркнуть» взрослого зарегистрированного жильца не получится», — объяснил эксперт.

По его словам, для принудительного снятия с учёта необходимо вступившее в силу судебное решение о выселении или о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.

Среди других оснований — смерть гражданина, признание его безвестно отсутствующим и обнаружение подложных документов, на основании которых была оформлена регистрация.

«В частной квартире чаще всего в суд обращаются в двух ситуациях. Первая связана с бывшим членом семьи собственника. По ч. 4 ст. 31 ЖК РФ при прекращении семейных отношений право пользования жильём за бывшим членом семьи не сохраняется, если стороны не договорились об ином или суд не установил срок проживания. Вторая ситуация возникает при смене собственника. По ст. 292 ГК РФ переход права собственности к новому лицу прекращает право пользования у членов семьи прежнего владельца, и новый собственник вправе требовать их выселения», — пояснил Русяев.

Он дополнил, что в муниципальном жилье основания другие: выезд нанимателя или неоплата ЖКУ более шести месяцев.

«Иск подаёт тот, у кого есть материально-правовое требование. Для частного жилья это собственник или новый собственник (ст. 35 ЖК РФ), для социального найма — наймодатель, а по ст. 91 ЖК РФ обращаться в суд могут и органы государственной жилищной инспекции», — поделился юрист.

Собеседник RT отметил, что собственника нельзя выписать из его же квартиры, пока за ним сохраняется право собственности.

Также один собственник не может выписать другого.

В отношении несовершеннолетних, подчеркнул он, действуют особые правила с участием органов опеки.

Если гражданина сняли с учёта незаконно, он может обжаловать действия органа МВД в суде по правилам КАС РФ.

Параллельно допустима жалоба в вышестоящий орган МВД или в прокуратуру.

Если оспаривается само право проживания, подаётся иск о признании права пользования и восстановлении регистрации, а при наличии судебного решения — его обжалование в апелляции или кассации, заключил Русяев.

