Набиуллина рассказала, когда будут "нормальные" ставки по ипотеке

Доступные ставки по рыночной ипотеке будут при стабильной инфляции на протяжении нескольких лет и отсутствии масштабных и безадресных льготных программ, рассказала "Российской газете" глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции по итогам заседания по ключевой ставке. Такой период, по ее словам, уже был. Кредиты тогда выдавались под 8-10% годовых.

© Российская Газета

"Что такое "нормальная" ставка по рыночной ипотеке? Это ставка, которая складывается, когда экономика в равновесии, когда инфляция стабилизировалась на целевом уровне", - объяснила Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента "Российской газеты".

На практике уже был период, когда рыночная ипотека была доступной и инфляция закрепилась на несколько лет на уровне 4%. Тогда рыночная ипотека выдавалась под 9-10% годовых, встречались и ставки под 8% годовых.

Льготных же программ в этот период почти не было. На 50 рыночных кредитов приходилась одна льготная ипотека, поделилась глава ЦБ. Сегодня же на одну рыночную ипотеку выдаются две льготные.

"По сути, льготная ипотека вытесняет рыночную. И чем масштабнее льготные программы, тем дальше то время, когда рыночная ипотека будет доступной. Нужно, чтобы льготные программы были адресными", - заявила Набиуллина.

При этом рыночная ипотека "не умирала". Несмотря на самые высокие ставки, которые встречались в первой половине прошлого года, ежемесячно выдавалось 10-20 тысяч таких жилищных кредитов. А сейчас, по словам главы ЦБ, выдается вдвое больше.