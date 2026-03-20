Минстрой объяснил, почему растет официальная стоимость жилья

Норматив стоимости квадратного метра жилья не устанавливается ведомством. Этот показатель определяется рынком, пояснила пресс-служба Минстроя.

Накануне по этому поводу высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На рынке жилья - спад. Жилье меньше стало покупаться по понятной причине. А вы поднимаете стоимость квадратного метра жилья. Минстрой утверждает ежеквартально ее", - сказал он.

Он также отметил, что официальная стоимость метра может отличаться в разы в соседних регионах. И призвал повышать эффективность бюджетного рубля.

Минстрой не определяет рыночную стоимость квадратного метра - это показатель, формируемый рынком под влиянием спроса и предложения, экономических условий и других факторов, поясняют в Минстрое. Норматив формируется на основе официальных данных Росстата о рыночной стоимости жилья в регионах и выступает важным социальным гарантом, обеспечивая стабильность мер социальной поддержки. Норматив стоимости квадратного метра, устанавливаемый Минстроем, используется исключительно для расчета социальных выплат гражданам (обеспечение детей‑сирот жильем, переселение из аварийного фонда, поддержка многодетных семей и т. д.).

"Произвольное снижение норматива в отрыве от реальной рыночной ситуации может привести к сокращению размера выплат, что потенциально ограничит возможности граждан по улучшению жилищных условий. Минстрой России обеспечивает ежеквартальную актуализацию норматива для его соответствия реальным рыночным условиям на основе данных о стоимости квадратного метра в регионах", - сообщили в ведомстве.

В марте ведомство рассчитало официальную стоимость "квадрата" жилья на второй квартал. По проекту приказа Минстроя, предполагается, что в Москве квадратный метр будет стоить 207 тыс. руб., в Подмосковье 175 тыс. руб., в Санкт-Петербурге 165 тыс. Ниже всего официальная стоимость метра будет в Ингушетии (60,5 тыс. руб.), дороже всего - на Чукотке (270 тыс.руб.).