Названы российские города с наибольшим числом нераспроданного жилья

Краснодарский и Красноярский края, Башкортостан, Воронежская, Ленинградская области и Пермский край вошли в число регионов с самым высоким объемом нереализованного жилья на первичном рынке — там не продано от 76% до 80% квартир. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В целом по стране уровень распроданных новостроек продолжает снижаться. Если в феврале 2021 года в домах, вводимых в эксплуатацию в тот же год, было реализовано около 70% площадей, то к февралю 2026 года показатель упал до 51%.

Общая распроданность на первичном рынке сократилась с 47% в феврале 2021 года до 32% в феврале 2026-го. При этом 68% общей площади остаются непроданными, а почти четверть лотов еще не открыты для продаж, отметила руководитель центра аналитики федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «Метриум», по итогам минувшего месяца средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке премиального жилья Москвы впервые составила более 900 тыс. рублей. За последние три года цена квадратного метра в премиум-классе выросла на 48%, в бизнес-классе — на 30%, а в элитном сегменте — также на 48%. Наибольший прирост средневзвешенной цены зафиксирован в массовом сегменте, где она увеличилась на 54%.