Предложение новостроек в Москве падает

В феврале 2026-го предложение в новостройках Москвы резко упало, особенно заметно это в Останкинском районе. Там объем выставленных на продажу квартир рухнул почти вдвое — на 47,2%, передает «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков «Метриум». Сейчас на рынке осталось всего 1,87 тыс. квадратных метров жилья.

По словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, в Останкинском районе на сегодняшний день представлен всего один проект на рынке новостроек. В феврале спрос на квартиры там вырос, а предложения просто не успели пополнить.

Другие районы тоже теряют позиции, но не так стремительно. Вот как выглядит ТОП-5 по снижению предложения в новостройках за февраль:

Такие резкие падения предложения могут спровоцировать рост цен — спрос не успевает покрыть дефицит. Покупателям стоит готовиться к тому, что выбор в популярных районах будет небольшим, а торг — минимальным.

Пока это касается в основном новостроек, но тренд сигнализирует о растущем интересе к недвижимости в Старой Москве. Инвесторам и покупателям стоит внимательно следить за изменениями, чтобы не упустить удачную сделку.