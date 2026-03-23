В Москве закончилось доступное жилье в новостройках

В Москве стало заканчиваться доступное новое жилье. На фоне такого дефицита квартиры в массовых новостройках подорожали на 20 процентов, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По наблюдениям риелтора, в столичных новостройках практически не осталось лотов стоимостью меньше 10 миллионов рублей. Так, если год назад доля таких квартир в экспозиции составляла около 22 процентов, до сейчас показатель упал до трех процентов. При этом почти половина всех лотов на рынке московских новостроек стоит дороже 20 миллионов рублей.

Прежде всего такое сокращение ассортимента квартир стоимостью до 10 миллионов рублей Сырцов объясняет рекордно-низким числом новых проектов комфорт-класса и низкой маржинальностью таких объектов на фоне высокой ключевой ставки. Доступных квартир в проектах бизнес-класса не было, по словам эксперта, и год назад. Вдобавок сейчас девелоперы в большинстве своем продают квартиры без дисконта даже на этапе котлована, чтобы соблюсти строгие требования банках в рамках проектного финансирования.

Кроме того, что доля массового жилья в структуре первичного рынка Москвы снижается, это говорит об устойчивости сегмента даже в период турбулентности. Как пояснил эксперт, сокращение доступного жилья демонстрирует, что большинство проектов не теряет высокую ликвидность даже на фоне текущей экономической ситуации.

При этом, по прогнозам Сырцова, в будущем «первичка» в Москве станет немного доступнее. В ближайшей перспективе этому поспособствуют планомерное сокращение ключевой ставки и снижение стоимости ипотеки. Однако риелтор не исключает повышение цен — стоимость продолжит расти быстрее инфляции в связи с оживлением отложенного спроса и массовым оформлением вкладов (за последний год объем накоплений на депозитах увеличился на 20 триллионов рублей, и значительная часть из них в следующие пару лет перекочует на рынок недвижимости).

