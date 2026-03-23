Льготную ипотеку на вторичное жилье предложили выдавать по всей России

В России предложили выдавать семейную ипотеку на вторичное жилье по всей стране. С инициативой включить этот тип жилья в условия выдачи льготных кредитов выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, пишет «Газета.ru».

По словам депутата, россияне массово жалуются на большой разрыв цен на первичное и вторичное жилье — в Москве, например, новостройки дороже старого фонда более чем в 1,6 раза. На этом фоне жителям городов, где ведется активное строительство новых проектов, практически невозможно воспользоваться семейной ипотекой.

«Как следует из обращений избирателей, это вызывает у их части подозрения, что семейная ипотека в ее нынешнем виде ориентирована не столько на улучшение их жилищного положения, сколько на обеспечение спроса на первичное жилье в интересах застройщиков, а ее ограничение в городах, где ведется строительство нового жилья, первичным рынком недвижимости является незаконным ограничением конкуренции в интересах застройщиков», — добавил парламентарий.

Кроме более низкой цены вторичное жилье обладает более развитой инфраструктурой, а также в таких домах сразу понятно состояние самого здания и состав соседей.

«В связи с изложенным прошу рассмотреть возможность скорейшего расширения семейной ипотеки с первичного на вторичный рынок жилья на всей территории России и проинформировать о принятом решении», — заявил Делягин в своем обращении к вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Ранее стало известно, что в России остаются нераспроданными 68 процентов площадей в новостройках. Такую ситуацию на рынке спровоцировало в том числе ужесточение правил выдачи семейной ипотеки, утверждают эксперты.