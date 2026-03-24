Обнаружен неочевидный фактор снижения стоимости квартиры

Продать квартиру подороже могут помешать припаркованные во дворе машины. О неочевидном факторе снижения стоимости жилья агентству ТАСС рассказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

По наблюдениям эксперта, ржавые, разбитые, брошенные во дворе автомобили могут влиять на общее восприятие объекта, создавая впечатление запущенности и неблагополучия для всего района и становясь дополнительным психологическим стоп-фактором. «Такой визуальный фон может отталкивать потенциальных покупателей, даже если квартира хорошая», — пояснила эксперт московского агентства «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Мищенко. Характеристика среды может стать поводом для торга и вынудить продавца снизить цену на 15-20 процентов.

Отсутствие машин во дворе — запрос, не теряющий популярности среди россиян, отмечает Мищенко. Если еще восемь-десять лет назад, покупая квартиру, людей интересовала именно жилплощадь, то сейчас вдобавок к квадратным метрам оценивается и впечатление от района. Для Москвы дворы с брошенными автомобилями — редкое явление, таких дворов, по статистике, не больше 5 процентов на всю столицу. При этом брошенные машины — признак комфортной ситуации с парковками. Во дворах, где парковочных мест недостаточно, с покинутыми авто активно борются. Чаще такие артефакты можно увидеть в кварталах пятиэтажек или сталинок.

