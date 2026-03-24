Обнаружен неочевидный фактор снижения стоимости квартиры

Lenta.ru

Продать квартиру подороже могут помешать припаркованные во дворе машины. О неочевидном факторе снижения стоимости жилья агентству ТАСС рассказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

© Лента.Ru

По наблюдениям эксперта, ржавые, разбитые, брошенные во дворе автомобили могут влиять на общее восприятие объекта, создавая впечатление запущенности и неблагополучия для всего района и становясь дополнительным психологическим стоп-фактором. «Такой визуальный фон может отталкивать потенциальных покупателей, даже если квартира хорошая», — пояснила эксперт московского агентства «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Мищенко. Характеристика среды может стать поводом для торга и вынудить продавца снизить цену на 15-20 процентов.

Отсутствие машин во дворе — запрос, не теряющий популярности среди россиян, отмечает Мищенко. Если еще восемь-десять лет назад, покупая квартиру, людей интересовала именно жилплощадь, то сейчас вдобавок к квадратным метрам оценивается и впечатление от района. Для Москвы дворы с брошенными автомобилями — редкое явление, таких дворов, по статистике, не больше 5 процентов на всю столицу. При этом брошенные машины — признак комфортной ситуации с парковками. Во дворах, где парковочных мест недостаточно, с покинутыми авто активно борются. Чаще такие артефакты можно увидеть в кварталах пятиэтажек или сталинок.

Ранее водителей предупредили о штрафах за мойку автомобиля во дворе. Сумма взыскания может достигать 3 тысяч рублей.