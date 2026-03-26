В России нашли самый дешевый дом у моря

Эксперты составили список самых бюджетных частных домов, расположенных вблизи морского побережья страны. Лидером рейтинга стал объект в Краснодарском крае, стоимость которого не превышает полумиллиона рублей.

Минимальная стоимость жилого дома у моря в России сегодня составляет 421 тысячу рублей. По данным ТАСС, самый доступный лот находится в Ейске на территории лодочного кооператива. Компактное здание площадью 15 квадратных метров включает спальню и кухню, а расстояние до воды составляет всего 30 шагов. Из особенностей быта — уличный туалет и летний душ с баком на крыше.

Второе место в списке заняла недвижимость в Калининградской области. В поселке Московское за 500 тысяч рублей предлагают кирпичный дом 1952 года постройки площадью 45 «квадратов» с участком в 14 соток. Будущему владельцу придется вложиться в ремонт и пользоваться печным отоплением, зато путь до пляжа на скоростном поезде займет около 20 минут.

Замыкает тройку лидеров Крымское село Семеновка, где за 1,65 миллиона рублей продается домик площадью 15 квадратных метров. В стоимость входит участок в 6 соток, а преимуществом локации является наличие газа в поселке и близость страусиной фермы. Аналитики отмечают, что подобные предложения остаются самыми востребованными среди желающих приобрести бюджетную дачу в курортной зоне.