Ставку по семейной ипотеке могут привязать к числу детей

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил двум министерствам проработать вопрос о дифференцировании ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.

Об этом пишет ТАСС.

«Минфину и Минстрою поставлена задача до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье», - говорится в сообщении кабинета министров.

Оценкой инициативы займутся министерство финансов и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Предложение о привязке ставки по ипотеке к числу детей исходило от депутатов Государственной думы, которое они озвучили во время февральского отчета правительства в парламенте.

В настоящее время базовая ставка по семейной ипотеке составляет до 6% годовых. Право на льготную ипотеку наступает при наличии хотя бы одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно. Также льготами могут воспользоваться семьи с ребенком-инвалидом и семьи с двумя и более несовершеннолетних детей в регионах с малым объемом строительства. Первоначальный взнос составляет от 20%. Сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - до 12 млн рублей. В других регионах - до 6 млн рублей.