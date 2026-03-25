В России резко подорожало строительство одного типа жилья

В 2025 году в России резко подорожало строительство загородных домов — на 10-15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал сооснователь девелоперской компании Noco Олег Герасимов, его слова передает «Газета.ru».

Сильнее всего на это повлияли нехватка кадров в отрасли и рост заработных плат, отметил эксперт. К тому же динамика цен сильно отличалась в зависимости от конкретных локаций. Так, участки вдали от инфраструктуры дорожали минимально или даже дешевели в реальном выражении. При этом территории в организованных поселках со всеми необходимыми удобствами вокруг дорожали на 15-20 процентов.

«В этом контексте становится очевидно: рынок дорожает не "в целом", а в тех точках, где действительно экономится время и упрощается повседневная жизнь», — подчеркнул Герасимов.

Специалист добавил, что строительные материалы в последние два года подорожали в среднем на 8 процентов. Однако динамика отличалась по категориям — зависящая от сложной логистики продукция выросла в цене сильнее, чем отечественные материалы.

