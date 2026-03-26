Льготная ипотека в РФ рухнула — выдачи упали на 62% за месяц

Выдачи ипотеки с господдержкой в России в феврале 2026 года резко сократились, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

По информации ОКБ, за месяц было оформлено 22,26 тыс. кредитов, что на 62% меньше, чем в январе. В годовом выражении снижение составило 35%.

Общий объем таких кредитов снизился до 127,99 млрд рублей. Это на 63% меньше показателя января и на 33% ниже уровня февраля 2025 года.

Средний размер льготного кредита в феврале составил 5,75 млн рублей против 5,84 млн в январе и 5,63 млн годом ранее. Одновременно сократился и средний срок кредитования — до 310 месяцев.

При этом по итогам января — февраля наблюдается рост по сравнению с прошлым годом. За два месяца выдано 80,15 тыс. льготных ипотек на сумму 465,82 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2025 года на 62% по количеству и на 66% по объему.

Лидерами по объему выдач в феврале стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В столице оформлено 1,41 тыс. кредитов на 12,36 млрд рублей. В Подмосковье — 1,16 тыс. кредитов на 8,93 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — 897 кредитов на 6,52 млрд рублей.

Самые крупные кредиты фиксируются в Москве — в среднем 8,77 млн рублей, Московской области — 7,73 млн рублей и Санкт-Петербурге — 7,27 млн рублей.