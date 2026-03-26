Инициатива Минфина может положить конец практике сдачи квартир «по-черному»

Новая инициатива Министерства финансов может положить конец практике сдачи квартир без уплаты налогов. Разработанный законопроект наделит Федеральную налоговую службу правом отслеживать незадекларированные доходы, поступающие на карты физических лиц. Редактор отдела «Экономика» газеты «Ведомости» Анастасия Бойко оценила возможные последствия нововведения.

По словам Бойко, она не испытывает сочувствия к арендодателям, уклоняющимся от уплаты налогов, учитывая высокие ставки аренды, особенно в столице.

При этом эксперт полагает, что власти не будут тотально следить за каждым переводом. Во-первых, у налоговой службы достаточно иных задач. Во-вторых, внимание, вероятно, сосредоточат на систематических транзакциях и крупных суммах.

Отдельный вопрос, как налоговая отреагирует на регулярные переводы между партнерами, не состоящими в официальном браке. Бойко допускает, что новая мера может неожиданно повлиять на укрепление семейных связей — увеличить число официальных браков или сократить практику неформальных отношений.