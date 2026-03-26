Названо худшее время года для покупки квартиры

Спрос на жилье зависит не только от экономики и ипотечных ставок, но и от времени года. Эксперты рассказали, в какие месяцы покупка квартиры максимально выгодна, а в какие лучше отложить сделку.

Если ваша цель - самая низкая цена, лучшее время для экономии - ноябрь и декабрь. К концу года многие застройщики хотят подбить финансы. А покупателей в это время немного (народ готовится к Новому году), поэтому есть возможность для торга.

- Традиционное время скидок на первичном рынке - декабрь и июнь, - отмечают аналитики компании Мавис. - В эти месяцы девелоперы часто устраивают акции и дают самые большие скидки, чтобы закрыть отчетность по итогам полугодия.

Бывают исключения - как, например, в декабре прошлого года, когда спрос резко взлетел. Но тому была веская причина: покупатели опасались грядущего ужесточения условий семейной ипотеки (в феврале 2026-го) и спешили приобрести жилье по прежним правилам.

Если важнее иметь широкий выбор, присматривать квартиру лучше в феврале–марте или в сентябре–октябре, В начале весны рынок просыпается после каникул, выставляются новые объекты. Осенью традиционно много вариантов, но и цены, как правило, выше.

Стоит следить за стартом продаж новых корпусов. На этапе котлована цены минимальны, хотя в дорогих проектах наблюдается обратный тренд, связанный с ростом себестоимости строительства.

Когда покупать не стоит?

В майские праздники рынок, как правило менее активен. В предложении часто остаются неликвидные квартиры.

С точки зрения покупки недвижимости нельзя назвать удачной последнюю неделю декабря. Банки, нотариусы и регистрационные палаты работают по сокращенному графику, а для одобрения ипотеки нужно время.

И еще один ценный совет от специалистов - безотносительно сезона. Учитывайте, что после снижения ключевой ставки Центробанка цены на жилье ползут вверх - девелоперы всегда готовятся к изменениям в денежно-кредитной политике. Поэтому, если вы ждете снижения ключевой ставки, покупать жилье нужно сразу после этого события. Важно поймать момент, когда ипотеку уже можно взять под меньший процент, а стоимость квартир еще не выросла (или выросла незначительно). При удачном стечении обстоятельств на покупке удастся сэкономить несколько сотен тысяч рублей, а то и один-два миллиона.