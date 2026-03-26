Почти все новостройки в России сдают с дефектами

До 95% квартир в новостройках в России передаются покупателям с дефектами, несмотря на высокий спрос на жилье и рост цен. Об этом говорится в материале «Ленты.ру» со ссылкой на исследования и оценки экспертов рынка.

Как отмечается, большинство покупателей рассчитывают получить качественное жилье, однако на практике сталкиваются с кривыми стенами, поврежденными стеклопакетами, проблемами с сантехникой и отделкой.

По данным центра «Аналитика. Бизнес. Право», в 2025 году дефекты выявлялись в 93% новых квартир, и их доля продолжает расти. Среди причин называют стремление застройщиков снизить издержки, дефицит квалифицированных рабочих и действие моратория на штрафы, который в ряде периодов ослаблял ответственность за некачественное строительство. При этом покупатели все чаще пытаются добиваться компенсаций через суд, однако с 2025 года их размер ограничен 3% от стоимости жилья, а сроки гарантии на отделку сокращены.

Эксперты считают, что новые правила и стандарты качества не приведут к резкому улучшению ситуации, а покупателям рекомендуют внимательно проверять квартиры при приемке и учитывать риски при покупке жилья на этапе строительства, передает «Радиоточка НСН».