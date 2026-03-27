Изменения семейной ипотеки привели к противоречивым последствиям

Изменения в семейной ипотеке вынудили россиян чаще разводиться. О противоречивом последствии новых правил льготной программы агентству РИА Новости рассказала партнер адвокатского бюро ZE Lawgic Legal Solutions Ольга Елагина.

На фиктивный развод россиян толкнули ограничения в программе семейной ипотеки, предполагающие выдачу не более одного льготного кредита на семью. Изменения вступили в силу с февраля. Супруги в таком случае в обязательном порядке выступают созаемщиками. Благодаря фиктивному разводу, когда один ребенок остается с матерью, а другой — с отцом, каждый из родителей может воспользоваться льготной ипотекой, образуя две отдельные ячейки общества. Увеличение числа разводов наблюдается почти во всех регионах России, но заметнее всего — на Дальнем Востоке. В среднем по стране показатель вырос на 6-11 процентов.

Развод с целью оформления льготного кредита чреват разбирательствами и даже уголовной ответственностью. Так, по словам директора по аналитике Инго Банка Василия Кутьина, нередко из-за такой схемы ипотечную сделку могут оспорить. При таком раскладе заемщику придется вернуть кредитные деньги с процентами и штрафами, могут в таком случае изъять и жилье. Фиктивный брак могут счесть и мошенничеством — наказание варьируется от штрафа суммой до 120 тысяч рублей или в размере годового дохода до обязательных работ и лишения свободы на срок до двух лет. При самом щадящем варианте развития событий у заемщика просто отнимут льготную ставку, обязав доплатить разницу за весь период действия договора.

В качестве доказательств оформления фиктивного развода могут быть использованы парные фотографии и геолокация в соцсетях, информацию о расходах и показания свидетелей. При этом распознать фиктивный развод банк по общим поручителям у обоих супругов. Массового характера, по мнению экспертов, такая тенденция не обретет, однако допускает в том числе и формальные усыновления ради льготной ипотеки.

Обсуждается сейчас и дифференциация ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Такая инициатива, как считают риелторы, будет иметь обратный эффект и может навредить демографии в стране