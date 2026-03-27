Россияне начали массово скупать морские контейнеры

Спрос на покупку морских контейнеров под жилье вырос на 60% за последние два года, сообщили Telegram-каналу Baza специалисты по продаже таких объектов.

Причина — резкое удорожание каркасных домов и строительных материалов, а также долгое возведение кирпичных построек. За полгода цена дома средних размеров из каркаса увеличилась на 300–500 тысяч рублей.

Главное преимущество таких конструкций — упрощенная регистрация. Дом из контейнера часто оформляют как некапитальный объект: временное сооружение без полноценного фундамента и подключения к постоянным инженерным сетям. В этом случае разрешение на строительство не требуется, а согласование проходит быстрее.

Цена вопроса также играет ключевую роль. Самый бюджетный контейнер можно приобрести за 140 тысяч рублей, более просторные варианты — около 500 тысяч. Это в среднем в 10 раз дешевле каркасного дома с установкой.

Проектные дома-контейнеры с отделкой и коммуникациями обходятся дороже — от 900 тысяч до 1,5 млн рублей. Покупатели также ценят мобильность: поставить контейнер на участок можно за пару часов, а при необходимости — перевезти в другое место.