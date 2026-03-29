В Москве и Питере сдавать квартиру посуточно больше не выгодно

Сдача квартир в краткосрочную аренду в Москве и Санкт-Петербурге перестала быть золотой жилой. Некогда сверхдоходный бизнес, позволявший зарабатывать вдвое больше, чем на долгосрочной сдаче, теперь столкнулся с серьезными трудностями. Рынок перенасыщен предложениями, особенно студиями и апартаментами, и даже традиционно высокий сезон больше не гарантирует высокой прибыли, сообщает телеграм-канал "База".

В настоящее время средняя годовая доходность от долгосрочной аренды в Москве и Санкт-Петербурге составляет 4–6% при практически полной загрузке жилья (95%). Посуточная же аренда, несмотря на потенциально более высокий процент, теперь демонстрирует лишь 6–8% при загрузке около 50%, что означает окупаемость лишь в течение примерно 182 дней в году, преимущественно в пиковый сезон. Это делает традиционные "сверхдоходы" от краткосрочной аренды не более чем воспоминанием.

Причиной такого резкого спада, как объясняет эксперт по недвижимости, является не падение спроса, а, напротив, значительное увеличение числа желающих сдавать жилье. В последние два года на рынок активно выходили новые игроки: инвесторы, не сумевшие реализовать свои объекты, владельцы новых квартир, а также те, кто раньше сдавал жилье на длительный срок и теперь решил перейти на посуточный формат из-за экономической выгоды. Это привело к существенному росту предложения при сохранении прежнего уровня спроса.

Ранее разница в доходности между посуточной и долгосрочной арендой в двух столицах была колоссальной. Несмотря на необходимость постоянного внимания к состоянию жилья, его рекламы и предоставления дополнительных услуг, посуточная аренда всегда окупала вложенные усилия и средства. Сегодня же, на фоне возросшего предложения, эта разница практически исчезла, делая краткосрочную аренду малопривлекательной.