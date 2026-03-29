В Госдуме прокомментировали повышение налога для владельцев трех и более квартир

В Госдуму не поступала инициатива о введении повышенного налога за три и более квартиры в собственности россиян. Об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, передает ТАСС.

В воскресенье парламентарий объяснил, что обсуждать эту идею пока не имеет смысла — такой документ не поступал в Госдуму.

«По моей информации, подобных инициатив в Думу пока не поступало», — сказал Гартунг.

На этой неделе Союз финансистов России предложил увеличить доходы бюджета, повысив налог на собственников трех и более жилых объектов. По мнению инициаторов, такие владельцы сдают недвижимость в аренду, но часто не платят налоги.