В России предложили создать новый стандарт «семейных» квартир

Чтобы учесть потребности детей и родителей, в России важно ввести новый стандарт жилищного строительства — «семейное жилье». Об этом «Газете.Ru» заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Новый стандарт, по замыслу автора инициативы, должен стать обязательным для всех застройщиков. Предполагается увеличение площади жилья с учетом того, что в будущем семья может стать больше. Речь также идет о продуманной инфраструктуре внутри самого жилого пространства. Слуцкий подчеркнул, что инициатива касается не точечных изменений, а системного пересмотра подходов к жилищному строительству в стране.

Парламентарий также требует жесткого контроля за застройщиками и ценообразованием, поскольку сегодня цены на жилье растут быстрее доходов граждан, а ипотека превращается в «рабство», делая недоступным приобретение даже типового жилья для большинства семей.