Госбанки снизят ставки по рыночной ипотеке с 1 апреля

«Сбер» и ВТБ с 1 апреля снизят ставки по рыночной ипотеке, следует из заявлений пресс-служб обеих кредитных организаций. Так, ставка по рыночной ипотеке у ВТБ уменьшится на один процентный пункт (п.п.), однако новые условия затронут только кредиторов с первоначальным взносом от 50%.

Минимальные ставки на покупку жилья на первичном и вторичном рынке составят 18,9% годовых, на рефинансирование ранее взятой ипотеки — 18,6%. Условия по госпрограммам остались без изменений: ставка по «Семейной ипотеке» и ИТ-ипотеке остается на уровне 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах — 2% годовых.

«По комбинированным ипотечным программам минимальные ставки в ВТБ составляют: от 6,97% годовых в сочетании с «Семейной» госпрограммой, от 6,99% годовых — с ИT-ипотекой», — уточнили в ВТБ.

Объем продаж ипотеки в России по итогам года может вырасти на четверть, прогнозируют в банке.

Рыночная ипотека в Сбербанке

«Сбер» с 1 апреля опустит ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1% до 50%. Как итог, минимальные ставки на покупку первички составят 15,7%, вторички — 16%, по программе «Строительство жилого дома» — 17,6%.

Кроме того, банк на один п.п. снизил ставку по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и на 0,5 п.п. — по программе «Рефинансирование под залог недвижимости».

По словам директора департамента «Домклик» в Сбербанке Алексея Лейпи, за неполный первый квартал 2026 года банк выдал рыночной ипотеки на 191 млрд рублей, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Минфин ожидает, что рынок ипотеки в 2026-м останется на уровне 2025 года — 4 трлн рублей. В то же время ведомство рассчитывает на рост доли рыночных программ: с учетом снижения ключевой ставки процентные ставки по таким программам могут уменьшиться на 4-5 п.п, заявляли в Минфине.

Аналитики Сбербанка оказались оптимистичнее финансового ведомства и заявляли, что ипотечный рынок в 2026-м может дорасти до 5,6 трлн рублей. Наравне с коллегами из Минфина они рассчитывают на увеличение доли рыночных программ, объем которых может расшириться с 0,8 трлн до 1,8 трлн рублей.