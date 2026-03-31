Названы российские города с сильнее всего подорожавшим жильем

Российскими городами, где по итогам первого квартала 2026 года сильнее всего подорожало жилье, оказались Барнаул и Грозный. Об этом говорится в исследовании «Мира квартир», передает РИА Новости.

По данным компании, средняя стоимость квадрата в новостройках выросла в 47 городах из 70 исследованных, в остальных показатель снизился. В целом по России первичка подорожала на 1,6 процента, в среднем до 158,6 тысячи рублей за метр.

В лидирующим по росту цен Барнауле стоимость увеличилась на 13,2 процента, в Грозном — на 13 процентов. Третью строчку занял Нижний Тагил с ростом на 12,2 процента. В Москве новостройки подорожали на 2,6 процента, до 471,9 тысячи рублей за метр, а в Санкт-Петербурге подешевели на 0,3 процента, до 289,8 тысячи рублей.

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отметил, что первичный рынок России по-прежнему в стагнации.

