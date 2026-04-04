Недвижимость в российском регионе упала в цене из-за отсутствия инопланетян

Недвижимость в «самой аномальной зоне России» — Молёбском треугольнике — подешевела в два раза, поскольку уфологи не смогли доказать, что здесь приземляются НЛО. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, падение спроса на уфологический туризм повлекло снижение цен на местную недвижимость. Так, коровья ферма в треугольнике подешевела с 16 млн до 7 млн, а три дома — с 1 млн до 600–500 тысяч.

Последняя экспедиция российских уфологов в «аномальную зону» состоялась в минувшем марте. Исследователи пытались с помощью фотоловушек зафиксировать присутствие инопланетян, но сделать это не удалось.

«Молёбская аномальная зона» — территория на границе Свердловской области и Пермского края, вблизи села Молёбка. Уфологи и желтая пресса считают, что здесь высаживаются инопланетяне. Очевидцы уверяют, что видят над зоной летающие тарелки, яркие световые столбы и даже предполагаемых пришельцев — «чёрных существ огромного роста без лиц».