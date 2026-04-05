Адвокат разъяснила, как дачника накажут за американский клен на участке

В России начинают действовать жесткие правила: владельцы земельных участков обязаны бороться с врагами природы: растениями-сорняками, занесенными в особые списки. Например, сегодня в списках актуальных и особо опасных врагов значится клен ясенелистный. Он же - клен американский. Увидите - уничтожайте.

Адвокат Олеся Слезкина разъяснила "РГ", что с 1 марта этого года вступил в силу закон, который прямо обязывает владельцев земельных участков проводить мероприятия по защите земель от опасных инвазивных растений и уничтожению данных растений.

Инвазивные это чужеродные, которые не просто не приживаются у нас, но активно вредят. Такие вот растения-иноагенты.

Ранее руководитель Рослесхоза Иван Советников рассказал, что ясенелистный (американский) клен в местах своего произрастания вытесняет все другие, местные деревья и кустарники.

"Как следствие, меняется породный состав лесов - сокращается их разнообразие, - подчеркнул Иван Советников. - Такое резкое изменение в лесной экосистеме может привести к появлению новых вредителей и болезней леса. Поэтому борьба с инвазивами, в частности, ясенелистным кленом - важный шаг к защите лесного богатства нашей страны".

Кроме того, клен ясенелистный является первичной кормовой базой для размножения карантинного вредителя - белой американской бабочки, появление которой уже зарегистрировано на территории нашей страны. Таким образом, подтверждается старое недоброе правило: беда не приходит одна. Особенно, если она приходит из-за океана.

Эксперты Рослесхоза подчеркивают, с учетом биологических особенностей клена ясенелистного, обязательным условием эффективной борьбы, наряду с рубкой, является применение химических методов борьбы. Если просто срубить, он вновь вырастет. Надо выкорочевывать так, чтобы и корешка не осталось. Но это, по мягко говоря, не так-то просто. Потому специалисты используют химикаты.

В лесах уничтожением клена и других нежелательных растений занимаются соответствующие службы и организации, в том числе лесничества. Но бороться с врагами родной природы обязаны и все владельцы земельных участков, от дачников до фермеров.

Другое растение из черного списка - борщевик Сосновского. Он не несет угрозы непосредственно лесам. Но, как рассказывают в Рослесхозе, это растение опасно для человека, при контакте с борщевиком можно получить серьезные ожоги.

Как поясняет Олеся Слезкина, практика еще только будет нарабатываться. Дело в том, что, теоретически, владельца заросшего земельного участка могут оштрафовать как по федеральному КоАП, так и по региональным нормам. Как будут штрафовать садовода, который вступит с кленом на своем участке в приятельские отношения, покажет время. Но штрафовать будут обязательно, можно не сомневаться.

По словам Олеси Слезкиной, статья 8.7 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативных процессов. Поскльку с 1 марта обязанность бороться с опасными инвазивными растениями становится федерально установленной, то при доказанном бездействии теоретически возможна квалификация по статье 8.7 КоАП РФ.

Штраф для граждан по ней составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

"Но есть нюанс, важный, например, для земель в категории сельхозназначения: ИЖС, дачного использования, личного подсобного хозяйства, - говорит адвокат. - Практика сложилась так, что ст. 8.7 ч.2 КоАП применяется прежде всего в рамках государственного земельного надзора, к сельхозземлям, к случаям зарастания, деградации почв, невыполнения предписаний Россельхознадзора. По ИЖС и дачному хозяйству эта статья применяется реже и в основном тогда, когда орган надзора доказывает именно ухудшение качественного состояния земель, а не просто наличие сорной растительности".

По ее словам, если речь идет об обычном садовом участке, скажем, с борщевиком, без установленных негативных почвенных последствий, квалификация по части 2 статьи 8.7 КрАП возможна, но потребует доказательной базы. Иными словами, если у человека в саду найдут маленький вредный росток, это еще не значит, что садовода накажут. Власти должны доказать, что ситуация зашла слишком далеко, а человек не принимал никаких мер. Так что скорее санкции грозят тем, кто забросил свои земли.

При этом, например, в Московской области действует еще и региональная ответственность за нарушение требований по удалению борщевика и содержанию земельных участков. И эти нормы основаны: на региональном законе, на правилах благоустройства, на обязанностях по содержанию территорий. Понятно, что владельца заросшего участка будут наказывать по какому-то одному закону, или федеральному, или региональному.

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова, в беседе с "РГ" предположила, что штрафовать будут все-таки по федеральному КоАП.

"Что касается регионального штрафа, введенного в Московской области, то в КоАП МО предусмотрен штраф только за неуничтожение борщевика Сосновского, не за все виды инвазивных растений", - говорит она.

При этом, продолжает Ольга Власова, совершенно реально, что штрафы будут приходит к тем владельцам, кто годами не появляется на своих участках. С этим соглашается и Олеся Слезкина.

"Надзорный орган фиксирует нарушение, устанавливает правообладателя через ЕГРН, направляет извещения по юридически значимому адресу, рассматривает дело. Фактическое отсутствие собственника на участке не освобождает от ответственности", - сказала Олеся Слезкина.

В свою очередь, юрист Ольга Волкова поясняет, что игнорирование требований чревато изъятием участка через суд.

"Если за 3 года с момента регистрации права собственности или аренды участок не освоен - на нем нет построек, посадок, или территория полностью заросла сорняками, - это считается нарушением, - рассказывает Ольга Волкова. - Штраф за неиспользование рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земли".

Также юрист поясняет, если земля оформлена под садоводство или ИЖС, использовать ее можно строго для этих целей. Открыть магазин, склад или мини-гостиницу на такой земле нельзя.

Стоит владельцам участков изучить и другие правила жизни на земле.

"Сжигать траву на своем участке можно, но только при соблюдении определенных правил пожарной безопасности. Нарушение этих правил может повлечь административную ответственность, а в случае возникновения пожара - уголовную, - рассказывает Ольга Волкова. - Место для сжигания должно быть специально оборудовано: Яма глубиной не менее 30 см и диаметром не более 1 м. Металлическая емкость (бочка, бак, мангал) объемом не более 1 м3, выполненная из негорючих материалов и исключающая распространение пламени за пределы очага горения".

В радиусе 10 м от места сжигания не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы и других горючих материалов.

"Необходимо иметь первичные средства пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата, песок) и мобильный телефон для вызова пожарных, - рассказывает она. - После сжигания место очага нужно засыпать землей (песком) или залить водой до полного прекращения горения. Перед началом дачного сезона стоит проверить документы, границы и состояние участка".

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова добавляет, что, например, за складирование мусора дачников могут привлечь по ст. 8.2. КоАП РФ.