В Москве сократилось предложение на рынке аренды элитных квартир

Предложение на рынке аренды элитных квартир в Москве сократилось, что несвойственно для начала года, говорится в сообщении "Intermark аренда".

"В январе и феврале 2026 года мы видим несвойственное для начала года сокращение числа предложений - за январь число экспонируемых лотов уменьшилось на 9%, в феврале прироста числа предложений также не произошло, оставшись на уровне января", - сообщается в материалах.

При этом в феврале этого года интерес к аренде высокобюджетных квартир увеличился с января на 7%. Основной причиной стал отложенный декабрьский спрос, в том числе от корпоративных клиентов. Кроме того, росту числа сделок способствовали стабилизация цен и готовность к диалогу со стороны собственников, которые выставили квартиры не в высокий сезон - до нового года.

По данным аналитиков, средневзвешенный бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды Москвы практически не изменился за месяц - в начале марта 2026 года он составил 490 тыс. рублей в месяц.