«Квадраты» в столичных бизнес-центрах подорожали на треть

По предварительным итогам первого квартала 2026 года рынок офисной недвижимости Москвы продолжает бурно развиваться. Средняя стоимость квадратного метра в офисах классов Prime и A выросла на 32%, а арендные ставки — на 21%.

Крупные компании притормозили планы по строительству новых бизнес-центров из-за дорогого проектного финансирования. В то же время предложение качественных площадей в востребованных районах остается ограниченным. Именно этот дисбаланс аналитики называют главным фактором роста цен.

Средняя цена продажи офисов классов Prime и A с учетом НДС к концу марта текущего года достигла 650 тыс. руб. за квадратный метр. Об этом свидетельствует совместное исследование консалтинговой компании CMWP и бизнес-центра «Рублево Бизнес Парк», основанное на закрытых сделках 2024–2026 годов.

Для сравнения, в марте 2025-го этот показатель составлял 493 тыс. руб., два года назад — 425 тыс. Таким образом, за исследуемый период стоимость квадратного метра выросла более чем на 50%, а годовой прирост — до 32%.

— Средняя ставка аренды, рассчитанная по закрытым сделкам (без учета НДС и операционных расходов), в объектах классов Prime и A в 2024 году составляла 24 тыс. руб. за «квадрат» в год, в 2025-м — уже почти 33 тысячи. К началу весны 2026 года этот показатель достиг 39,7 тыс. руб., — сообщила старший директор, руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.

Объем спроса на крупные офисные блоки (от тысячи квадратных метров) в 2025 году составил 922 тыс. «квадратов» — на 47% ниже показателя 2024 года. Основными причинами аналитики называют снижение деловой активности на фоне подорожания заемного финансирования и высокую базу 2024 года, когда рынок разогнали крупные сделки с участием государственных структур.

Структура крупнейших арендаторов тоже меняется. Если в 2024 году основной спрос обеспечивал госсектор, то к концу 2025 лидерами стали торговля и дистрибуция (20%), финансовый сектор (17%) и IT/телеком (16%). Но стоит отметить, что представители государственного сектора по-прежнему активны.

Еще один устойчивый тренд, который фиксируют эксперты, — децентрализация спроса. В 2025 году доля закрытых сделок в объектах за пределами Третьего транспортного кольца достигла 52%, что на 7 процентных пунктов выше, чем годом ранее. Новые бизнес-центры появляются в ранее нетипичных районах, включая промышленные территории, жилую застройку и восточное направление Москвы.

Постепенное смещение спроса в пользу новых территорий и развитие транспортной инфраструктуры формируют условия для появления качественных деловых кластеров за пределами центра. Насколько устойчивым окажется этот тренд, будет зависеть от макроэкономической ситуации и скорости запуска новых проектов в растущих районах города.