В России нашли способ решить «глобальную проблему» с жильем

Российские власти не справляются с расселением аварийного жилья — за три года план провалили больше трети регионов, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает News.ru.

По его словам, федеральных денег на решение проблемы катастрофически не хватает, а местные власти практически не вкладывают свои средства.

«Проблема расселения не сводится только к недоработкам на местах. Она глобальна и в первую очередь упирается, конечно, в нехватку бюджетных средств. Жилой фонд ветшает намного быстрее, чем расселяется», — отметил Миронов.

В связи с этим парламентарий направил в правительство необычное предложение: обязать девелоперов отдавать государству 5% пустующих квартир в новостройках для социальных нужд.

Миронов напомнил, что во Франции под социальное жилье отводится до 20% квартир в каждом новом доме. При этом российские строительные компании, которые последние годы только повышали цены, теперь сами жалуются на падение спроса.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш заявлял, что одной из мер поддержки сирот является выдача жилищных сертификатов. Дети, оставшиеся без попечения родителей, могут также получить жилье из специализированного фонда.