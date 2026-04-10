Эксперт по налогам рассказал об ужесточении контроля за доходами от сдачи жилья

Сдача жилья в аренду остаётся одним из самых популярных, но часто серых источников дохода для россиян. Эксперт по налогам и налоговым проверкам Дмитрий Шумейко сообщил, что налоговая практика в последние годы значительно ужесточилась: ФНС активно сопоставляет данные банков, объявлений, показания арендаторов и обращения соседей.

Чтобы избежать правовых последствий и легализовать доход, собственник может выбрать один из нескольких налоговых режимов: уплату НДФЛ 13% или 15% с подачей 3-НДФЛ, самозанятость (4% при сдаче физлицам и 6% — юрлицам) или ИП на УСН (6% с дохода или 15% с прибыли), объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Отсутствие официального договора не защищает собственника, поскольку факт сдачи может быть подтверждён перепиской, переводами и свидетельскими показаниями», — обращает внимание Шумейко.

По его словам, основные риски для собственника включают штрафы за неуплату налога 20—40% от суммы задолженности плюс пени, доначисления при превышении лимитов самозанятости, а также блокировку счетов по 115-ФЗ и возможную переквалификацию деятельности в предпринимательскую.

Ранее директор рынков России и СНГ компании «Фам Пропертис» Валерий Тумин рассказал, как снизить затраты на аренду жилья.