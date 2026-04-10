Минюст разработал порядок взыскания единственного жилья у граждан-банкротов

Минюст подготовил законопроект, предусматривающий законодательное закрепление механизма обращения взыскания на единственное жилое помещение должника. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 10 апреля для общественного обсуждения.

Законопроект разработан в соответствии с постановлениями Конституционного суда от 14 мая 2012 года № 11-П и от 26 апреля 2021 года № 15-П. Законопроект подготовлен на основе обзора судебной практики по делам о банкротстве граждан, утвержденного Президиумом Верховного суда 18 июня 2025 года.

Согласно законопроекту, жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания гражданина и членов его семьи, может быть реализовано в порядке, установленном законом «О несостоятельности (банкротстве)», «если его объективные характеристики явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище». Для признания такого жилья подлежащим реализации оценке в совокупности подлежат: жилая площадь объекта, место расположения, конструктивные особенности, внешнее и внутреннее художественное оформление, уровень инфраструктуры в месте расположения, техническое оснащение и другие признаки.

Реализация жилого помещения, отвечающего указанным признакам, возможна при условии, что у гражданина нет иного имущества, достаточного для полного удовлетворения требований. Прогнозируемой выручки от продажи жилья должно быть достаточно для приобретения должнику жилого помещения взамен реализуемого, погашения иных расходов на реализацию жилого помещения, а также удовлетворения в существенном размере требований кредиторов. Для соблюдения этого требования финансовый управляющий исчисляет сумму, на которую пополнится конкурсная масса в результате замены жилого помещения на замещающее жилье с учетом возможных отклонений цены сделок купли-продажи и расходов на замену жилья.

Замещающее жилое помещение должно соответствовать требованиям жилищного законодательства, обеспечивать сохранение достойного образа жизни должника и членов его семьи, в том числе с учетом их места учебы и работы, наличия заболеваний и иных обстоятельств, связанных с личностью должника и членов его семьи. Замещающее жилье должно находиться в том же населенном пункте, что и жилое помещение, продаваемое за долги. Если населенный пункт разделен на районы — то и в том же районе. Отклонение от указанных условий допускается, только если это не нарушает права должника и членов его семьи и имеются убедительные обоснования невозможности или существенного затруднения их выполнения.

Вопрос о продаже жилого помещения и приобретении другого жилья за счет кредитора с последующей компенсацией затрат из конкурсной массы или выручки от продажи имущества гражданина должен быть предварительно обсужден на собрании кредиторов. Финансовый управляющий созывает это собрание по своей инициативе или по требованию кредитора.

Должник может предложить финансовому управляющему один или несколько вариантов замещающего жилья. Финансовый управляющий, опираясь на эти предложения, подбирает подходящие варианты и организует для должника и членов его семьи возможность выбора и осмотра жилья до покупки. Должник и члены его семьи могут высказать свое мнение о предложенных вариантах и присутствовать при подписании документов на приобретение.

При продаже жилого помещения на публичных торгах цена постепенно снижается до минимальной, при которой возможно приобрести аналогичное жилье и покрыть расходы на замену. Эта цена также должна обеспечить существенное удовлетворение требований кредиторов. Если после достижения минимальной цены на торгах не находится покупатель, продажа прекращается, а жилье остается за должником как единственное пригодное для постоянного проживания.