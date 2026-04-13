Кабмин потратил миллиарды рублей на вторичное жилье в России

В прошлом году казна направила 63 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки на вторичное жильё. Об этом сообщают «Известия».

Траты сохранятся на весь срок кредитов — в среднем на 26 лет. Всего оформили 186 тысяч льготных ссуд на готовое жильё на 1,02 триллиона рублей.

Рост выдач связан с расширением семейной и дальневосточной ипотеки на вторичку. С апреля 2025 года программу разрешили использовать в городах, где строят не более двух домов. Таких населённых пунктов большинство — 891 из 1,1 тысячи.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что купить вторичку с господдержкой можно почти везде. Разрыв цен с новостройками превышает 60%, экономия на ремонте достигает 2,5 миллиона рублей.