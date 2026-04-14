Спрос на офисную недвижимость в Москве упал в два раза

Спрос на офисную недвижимость в Москве падает. Так, по итогам первого квартала общий объем сделок составил около 169 тыс. м2 — это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и один из самых слабых результатов за последние несколько лет. Особенно сильно просели продажи помещений, тогда как аренда сократилась более умеренно, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Ricci.

Спрос на аренду помещений в столичных бизнес-центрах за год сократился на 34% до 93 тыс. м2. Продажи офисов снизились сильнее: на 60% относительно января – марта 2025 г. до 76 тыс. м2.

По данным NF Group, за это время в городе арендовали и купили 144 тыс. м2, что на 24% меньше, чем было годом ранее. Показатель аренды за год сократился в 2,6 раза до 40,5 тыс. м2. А вот продажи, наоборот, выросли на 23% до 104 тыс. м2.

Аналитики связывают такую динамику прежде всего с эффектом высокой базы: в начале 2025 года на рынке прошло сразу несколько крупных сделок, что задало завышенную планку для сравнения. В текущем году подобных транзакций почти не было — значительная часть сделок пришлась на небольшие площади, а крупные арендаторы заняли выжидательную позицию.

Снижение активности объясняется и изменением поведения бизнеса и инвесторов. Компании все чаще отказываются от покупки офисов в пользу аренды, поскольку она требует меньших вложений и дает больше гибкости. Инвесторы, в свою очередь, охладели к этому сегменту: ожидания по доходности не оправдываются, а высокая стоимость заемных средств и рост затрат на отделку делает такие вложения менее привлекательными. Кроме того, переход компаний на гибридные форматы работы снижают потребность в больших офисных пространствах.

Несмотря на спад, эксперты не исключают восстановления активности. Часть сделок была отложена и может реализоваться во второй половине года. В целом по итогам 2026 года рынок, скорее всего, останется сдержанным и не достигнет показателей предыдущего года.

Ранее сообщалось, что объем нового строительства офисной недвижимости в Москве за январь-март 2026 года вырос в 25 раз год к году, достигнув 110 тыс. м2.