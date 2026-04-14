В каких случаях у россиян могут забрать единственное жилье

Единственное пригодное для постоянного проживания гражданина и членов его семьи жилое помещение может быть реализовано за долги в порядке, установленном федеральным законом, если его объективные характеристики явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище. Механизм, позволяющий обращать взыскание на жилье должника, Минюст описал в опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов законопроекте.

«Парламентская газета» выясняла, какое имущество приставы сегодня не могут забрать у россиян ни при каких обстоятельствах.

Превышающее разумные пределы

Постановление № 11-П Конституционного суда предписывает внести изменения в гражданское процессуальное законодательство, регулирующее пределы действия имущественного иммунитета применительно к единственному жилью должника.

«Это нужно для того, чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора в случае, когда по своим характеристикам соответствующий объект недвижимости явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время в законопроекте оговаривается необходимость предусмотреть для должников гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования. Поэтому в проекте определены условия реализации недвижимости.

Согласно поправкам Минюста, решение о реализации жилого помещения «не может быть принято при отсутствии подтверждения информации о соразмерности потенциальной выручки и удовлетворения требований кредиторов».

В то же время в законопроекте отмечается недопустимость выселения должника и членов его семьи без предоставления им другого помещения. Документ предусматривает, что взамен реализуемой квартиры должнику должна быть предоставлена в собственность иная недвижимость, «к которой предъявляется целый ряд требований».

Имущество, которое нельзя отнять

Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое помещение или его часть, если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Исключением могут быть случаи, когда имущество является предметом ипотеки и на него в соответствии с законом может быть обращено взыскание.

Нельзя взыскивать и земельные участки, на которых расположены объекты организаций-должников, попадающие в перечень имущества, определенный федеральным законом. Также приставы не вправе забирать предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования — одежду, обувь и т. д., за исключением драгоценностей и прочих предметов роскоши.

Имущество, необходимое для профессиональных занятий должника — также мимо кассы, но исключением признаются предметы, стоимость которых превышает десять тысяч рублей.

Если должник разводит домашних животных, племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птицу, пчел не для продажи, то все это останется у него. Равно как и корма, необходимые для содержания живности до выгона ее на пастбища или выезда на пасеку. Также вето накладывается на хозяйственные строения и сооружения, необходимые для содержания животных, семена, необходимые для очередного посева.

Не могут войти в конкурсную массу продукты питания и деньги на сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на зарплату и иные доходы в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ или прожиточного минимума, установленного в субъекте по месту жительства должника.

Воспрещается законом накладывать взыскание на топливо, необходимое семье должника для приготовления пищи и отопления своего жилья. А если должник инвалид, то нельзя забирать транспорт и все необходимое имущество. Не подлежат изъятию также и призы, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.

При этом действие исполнительского иммунитета ограничено, когда потребительский кредит оформлен под залог единственного жилья. Например, если потребительский кредит взят под залог дома или квартиры, эта недвижимость является единственным жильем должника, а он не смог расплатиться по этому кредиту, то заемщик признается банкротом, а его недвижимое имущество выставляется на торги.