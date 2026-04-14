Аналитики рассказали об изменениях цен на аренду в Москве

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» рассказали о том, как изменилась цена на аренду жилья в Москве. Об этом сообщает РБК.

Как рассказали эксперты, в марте 2026 года цена аренды упала почти в 40% районов старой Москвы. Это снижение составило от 1,1% до 11,9%. Сильнее всего изменение цен видно в районах Аэропорт (падение на 11,9%), Беговой (на 9,1%) и Басманный (на 7,7%).

Зато в трети районов цены, наоборот, увеличились. Сильнее всего это заметно в районах Обручевский (+22,9%), Раменки (+11,5%) и Ховрино (+9,2%).

Аналитики уточнили, что в ближайшие несколько месяцев рынок аренды активизируется. Своего пика он достигнет летом — в июле-августе.

«В ближайшие месяцы спрос на рынке долгосрочной аренды жилья будет расти и достигнет пиковых показателей к началу “высокого сезона”, то есть к концу июля — началу августа. При этом предпосылок для существенных изменений вне сезонных трендов нет, все процессы будут проходить постепенно. Заметные изменения в месячной динамике показателей могут произойти только локально, на уровне отдельных районов, и могут быть связаны с изменением структуры предложения», — заявил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Андрей Зайко.

